Seat - Al via il piano di elettrificazione della fabbrica di Martorell

La Seat ha avviato il progetto da 3 miliardi di euro di investimenti per la conversione all'elettrico della sua storica fabbrica di Martorell. Il piano, che parte nell'anniversario dei 30 anni di vita dello stabilimento, interesserà le aree produttive e logistiche, il centro di ricerca e sviluppo, gli uffici commerciali e, in generale, l'organizzazione di tutte le attività e la formazione dell'intera forza lavoro, oggi composta da circa 12 mila persone. Il progetto. Gli investimenti consentiranno di preparare l'impianto alla produzione di auto a batteria entro il 2025. In particolare, Martorell sarà una delle fabbriche di riferimento per l'assemblaggio delle "small Bev" del gruppo Volkswagen, tra cui la Cupra UrbanRebel e due varianti della piccola destinata al brand

