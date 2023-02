Se partisse Vlahovic? La Juve pensa già a Hojlund (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è che la partita di Nantes valga in sé e per sé 100 milioni, ma allo stato attuale delle cose dalla partita di Nantes... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è che la partita di Nantes valga in sé e per sé 100 milioni, ma allo stato attuale delle cose dalla partita di Nantes...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Se partisse #Vlahovic? La #Juve pensa già a #Hojlund - sportli26181512 : Se partisse Vlahovic? La Juve pensa già a Hojlund: Non è che la partita di Nantes valga in sé e per sé 100 milioni,… -