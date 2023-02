“Se ho il cuore occupato?”. Michelle Hunziker, nuovo fidanzato? Sorprende tutti così (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi, la rivelazione. Sono trascorsi diversi mesi dalla comunicazione della rottura di coppia, eppure i fan non smettono di sognare a occhi aperti. Un legame di affetto che è certamente rimasto saldo, quello tra la conduttrice e l’imprenditore, ma torneranno mai insieme? La mamma di Aurora Ramazzotti, prossima a diventare nonna per la prima volta, ha voluto mettere chiarezza sulla questione. La rivelazione di Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi. Le parole della conduttrice sopraggiungono in un momento decisamente sereno nella sua vita. Da quando è avvenuta la rottura con Tomaso, la conduttrice sembra aver messo del tutto da parte le questioni sentimentali per dedicare amore e attenzioni alla famiglia, in particolar modo alla primogenita che presto la renderà nonna per la prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)su Tomaso Trussardi, la rivelazione. Sono trascorsi diversi mesi dalla comunicazione della rottura di coppia, eppure i fan non smettono di sognare a occhi aperti. Un legame di affetto che è certamente rimasto saldo, quello tra la conduttrice e l’imprenditore, ma torneranno mai insieme? La mamma di Aurora Ramazzotti, prossima a diventare nonna per la prima volta, ha voluto mettere chiarezza sulla questione. La rivelazione disu Tomaso Trussardi. Le parole della conduttrice sopraggiungono in un momento decisamente sereno nella sua vita. Da quando è avvenuta la rottura con Tomaso, la conduttrice sembra aver messo del tutto da parte le questioni sentimentali per dedicare amore e attenzioni alla famiglia, in particolar modo alla primogenita che presto la renderà nonna per la prima ...

