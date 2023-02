Se hai ricevuto la chiamata di “Amazon Trading” ecco cosa ti è successo | Scoperto chi chiama e tutti sconvolti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hai ricevuto la chiamata di Amazon Trading”? ecco che cosa è successo: è stato appena Scoperto chi è che chiama Negli ultimi tempi moltissimi italiani sono stati interessati da una serie di chiamate provenienti da un misterioso “Amazon Trading”. Nonostante il nome faccia pensare ovviamente alla famosa multinazionale americana di distribuzione, in realtà c’è di più. ecco di che cosa si tratta quando ti chiama “Amazon Trading” – (Foto: Ansa) – IloveTrading.itInfatti, si è Scoperto che dietro a queste telefonate ci sarebbero delle truffe. In questo ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hailadi”?che: è stato appenachi è cheNegli ultimi tempi moltissimi italiani sono stati interessati da una serie dite provenienti da un misterioso “”. Nonostante il nome faccia pensare ovviamente alla famosa multinazionale americana di distribuzione, in realtà c’è di più.di chesi tratta quando ti” – (Foto: Ansa) – Ilove.itInfatti, si èche dietro a queste telefonate ci sarebbero delle truffe. In questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _GigiDAlessio_ : Tutto l’affetto che hai ricevuto è quello che sai esprimere ogni giorno attraverso la musica. A 19 anni hai partec… - BibiRossi1 : RT @stratosfericah: Ricordate queste parole di Tavassi… “Se io avessi ricevuto la merda che hai ricevuto tu io me ne sarei andato..Tu sei… - BebelLaFiera : @Gitro77 Poponcina# tiè’ pesa, incarta ,porta a casa. Hai ricevuto il ringraziamento, tuo personale il 40% del n… - imannarellina : RT @stratosfericah: Ricordate queste parole di Tavassi… “Se io avessi ricevuto la merda che hai ricevuto tu io me ne sarei andato..Tu sei… - giusyy222 : RT @stratosfericah: Ricordate queste parole di Tavassi… “Se io avessi ricevuto la merda che hai ricevuto tu io me ne sarei andato..Tu sei… -