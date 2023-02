“Se avessi avuto un padre stron*o…”: la risposta di Alessandro Gassmann a Ignazio La Russa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attore Alessandro Gassmann risponde con un commento su Twitter alle recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite a Belve, in onda su Rai 2. Francesca Fagnani, durante l’intervista con La Russa, gli ha chiesto come si sentirebbe se suo figlio andasse a dirgli che è omosessuale. Il presidente del Senato ha risposto dicendo che “accetterebbe” la notizia “con dispiacere”, perché in quanto persona eterosessuale vorrebbe che anche i suoi figli fossero simili a lui. La Russa ha anche fatto un paragone calcistico, dicendo che si dispiacerebbe per la cosa come se suo figlio gli dicesse “di essere milanista”, dato che il presidente del Senato è interista. Le parole di La Russa hanno immediatamente fatto scattare molte critiche, e anche l’attore ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attorerisponde con un commento su Twitter alle recenti dichiarazioni del presidente del SenatoLa, ospite a Belve, in onda su Rai 2. Francesca Fagnani, durante l’intervista con La, gli ha chiesto come si sentirebbe se suo figlio andasse a dirgli che è omosessuale. Il presidente del Senato ha risposto dicendo che “accetterebbe” la notizia “con dispiacere”, perché in quanto persona eterosessuale vorrebbe che anche i suoi figli fossero simili a lui. Laha anche fatto un paragone calcistico, dicendo che si dispiacerebbe per la cosa come se suo figlio gli dicesse “di essere milanista”, dato che il presidente del Senato è interista. Le parole di Lahanno immediatamente fatto scattare molte critiche, e anche l’attore ...

