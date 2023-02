"Scusate...". Fedez fatica a parlare in diretta, paura tra i fan per la sua salute | Video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fedez e Chiara Ferragni, ormai non si parla d'altro. Tutti vogliono sapere quanto di vero c'è sulla presunta crisi in corso e soprattutto che cosa l'ha scatenata. È chiaro che qualcosa deve essere legato al Festival di Sanremo, dato che subito dopo la finale i due si sono distaccati, almeno sui social. Lui è praticamente in silenzio, mentre lei procede con le sue attività come se nulla fosse, ma evitando accuratamente ogni contenuto con il marito. Oltre alle tante voci che girano, c'è da considerare che la coppia fino ad ora non si è vista insieme nemmeno agli eventi della Fashion Week milanese, che ovviamente per la Ferragni rappresentano un appuntamento importante. Quello che al momento sembra stare peggio è Fedez, che è apparso piuttosto provato nel corso di una diretta su YouTube. Il rapper ha lanciato un nuovo podcast ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)e Chiara Ferragni, ormai non si parla d'altro. Tutti vogliono sapere quanto di vero c'è sulla presunta crisi in corso e soprattutto che cosa l'ha scatenata. È chiaro che qualcosa deve essere legato al Festival di Sanremo, dato che subito dopo la finale i due si sono distaccati, almeno sui social. Lui è praticamente in silenzio, mentre lei procede con le sue attività come se nulla fosse, ma evitando accuratamente ogni contenuto con il marito. Oltre alle tante voci che girano, c'è da considerare che la coppia fino ad ora non si è vista insieme nemmeno agli eventi della Fashion Week milanese, che ovviamente per la Ferragni rappresentano un appuntamento importante. Quello che al momento sembra stare peggio è, che è apparso piuttosto provato nel corso di unasu YouTube. Il rapper ha lanciato un nuovo podcast ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianfra_valenti : La querelle #Fedez #MarioGiordano è l'ennesimo punto al ribasso di una comunicazione simil-televisiva che negli ult… - _lucya_car_ : #fedez ma scusate #muschioselvaggio che fine ha fatto?! - Sylvie26804002 : RT @Silvia448822: Due coglioni #Fedez in tendenza da giorni ma chi se ne frega scusate eh - ming44394 : @gloquenzi @mariogiordano5 @RaffaellaRegoli Scusate ma Fedez che lavoro svolge per la comunità - Silvia448822 : Due coglioni #Fedez in tendenza da giorni ma chi se ne frega scusate eh -