Scuola | passi avanti verso insegnamento per laureati Scienza conservazione beni culturali

Il ministero dell'Istruzione e del Merito prende in esame la proposta di cui si sono fatti portavoce Anedbc, Associazione Nazionale degli esperti di Diagnostica e di Scienze e Tecnologie applicate ai beni culturali, e Confederazione Aepi sulla possibilità di insegnare nelle scuole per i laureati di scienze per la conservazione dei beni culturali. Durante l'incontro con l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell'Istruzione e del Merito, la delegazione composta da Carlotta Sacco Perasso, presidente di Anedbc, Valerio Graziani, segretario di Anedbc e il presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinoi, si sono fatti decisi passi in avanti e il Ministero si è messo a disposizione per cercare di risolvere questa ...

