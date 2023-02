Scuola, i bambini non sanno scrivere in corsivo: la Sapienza lancia l’allarme (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Roma uno studente delle elementari su cinque non sa scrivere in corsivo. Gli altri lo fanno con grande difficoltà, “colpa dello stampatello degli schermi di tablet e smartphone”. I bambini che non sanno scrivere in corsivo pur andando a Scuola A rivelarlo è una ricerca condotta da Carlo Di Brina, dirigente della Neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I, da Barbara Caravale del dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e sociale dell’università La Sapienza e da Nadia Mirante dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù. Un primo lavoro è stato pubblicato sulla rivista “Occupational therapy in health care” e un secondo su “Children” dopo aver monitorato l’andamento delle operazioni di scrittura nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Roma uno studente delle elementari su cinque non sain. Gli altri lo fanno con grande difficoltà, “colpa dello stampatello degli schermi di tablet e smartphone”. Iche noninpur andando aA rivelarlo è una ricerca condotta da Carlo Di Brina, dirigente della Neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I, da Barbara Caravale del dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e sociale dell’università Lae da Nadia Mirante dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù. Un primo lavoro è stato pubblicato sulla rivista “Occupational therapy in health care” e un secondo su “Children” dopo aver monitorato l’andamento delle operazioni di scrittura nelle ...

