Scoperte altre 751 tombe di bimbi nativi vicino a scuole cattoliche in Canada (Di mercoledì 22 febbraio 2023) altre 751 tombe non segnate di bimbi nativi sono state Scoperte grazie a ricerche via radar vicino a un’ex scuola cattolica nel Saskatchewan, la Marieval Indian Residential School, nell’area della Cowesses First Nation, in Canada. A darne notizia è stata la Canadian Press. La scoperta è avvenuta due settimane dopo il ritrovamento dei resti di 215 bambini in una scuola residenziale simile, nella Columbia Britannica, a Kamloops. Quella che è la ex Marieval Indian Residential School è stata gestita dalla Chiesa cattolica romana dal 1899 fino agli anni ’80, quando la Prima Nazione ne ha assunto la gestione, nell’area in cui oggi si trova Cowessess, nel sud-est del Saskatchewan. Non è ancora chiaro se tutti i resti siano collegati alla scuola. La scuola era uno degli oltre ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 febbraio 2023)751non segnate disono stategrazie a ricerche via radara un’ex scuola cattolica nel Saskatchewan, la Marieval Indian Residential School, nell’area della Cowesses First Nation, in. A darne notizia è stata la Canadian Press. La scoperta è avvenuta due settimane dopo il ritrovamento dei resti di 215 bambini in una scuola residenziale simile, nella Columbia Britannica, a Kamloops. Quella che è la ex Marieval Indian Residential School è stata gestita dalla Chiesa cattolica romana dal 1899 fino agli anni ’80, quando la Prima Nazione ne ha assunto la gestione, nell’area in cui oggi si trova Cowessess, nel sud-est del Saskatchewan. Non è ancora chiaro se tutti i resti siano collegati alla scuola. La scuola era uno degli oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Canada, scoperte altre 751 tombe di bimbi vicino a scuole cattoliche #Canada #22febbraio - oknosureddit : Canada, scoperte altre 751 tombe di bimbi vicino a scuole cattoliche - globalistIT : - CorriereUniv : Continua la catalogazione e segnalazione di tombe di bambini nativi indiani vicino ex scuole cattoliche in #Canada… - PulzelloO : e il capo della chiesa cattolica che continua a profondersi e sbrracciarsi in scuse retroattive ( a costo zero ). m… -