Scontro tra auto a Treviglio, una prende fuoco: coinvolti due giovani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Treviglio. Due ventenni feriti – ma in condizioni fortunatamente non gravi -, un’auto divorata dalle fiamme e un’altra gravemente danneggiata. È il bilancio dell’incidente che si è verificato mercoledì (22 febbraio) intorno alle 13 all’altezza dell’incrocio tra via Calvenzano e via Redipuglia a Treviglio. Sul posto due ambulanze e i volontari dei vigili del fuoco che dopo avere spento le fiamme hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area. Presenti per i rilievi anche la Polizia Locale e la Polizia di Stato. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023). Due ventenni feriti – ma in condizioni fortunatamente non gravi -, un’divorata dalle fiamme e un’altra gravemente danneggiata. È il bilancio dell’incidente che si è verificato mercoledì (22 febbraio) intorno alle 13 all’altezza dell’incrocio tra via Calvenzano e via Redipuglia a. Sul posto due ambulanze e i volontari dei vigili delche dopo avere spento le fiamme hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area. Presenti per i rilievi anche la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : In attesa della Corte Giustizia UE sul monopolio della #Uefa, è in corso uno scontro tra paesi arabi e Stati Uniti… - CarloCalenda : Da trent’anni la politica è ridotta a un continuo scontro tra tifoserie. Ideologia e appartenenza. Ciò ha provocato… - Agenzia_Ansa : Uno scontro tra giovani, che sembra appartengano a fronti politici opposti, è avvenuto prima dell'inizio delle lezi… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: In attesa della Corte Giustizia UE sul monopolio della #Uefa, è in corso uno scontro tra paesi arabi e Stati Uniti sul cont… - Sarriolandia : RT @capuanogio: In attesa della Corte Giustizia UE sul monopolio della #Uefa, è in corso uno scontro tra paesi arabi e Stati Uniti sul cont… -