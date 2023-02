Vai agli ultimi Twett sull'argomento... friulioggi : INCIDENTE A SAN VITO AL TAGLIAMENTO, VIOLENTO SCONTRO TRA 2 AUTO - messveneto : Scontro fra due auto, feriti - andreastoolbox : Paura a Fidenza, scontro tra auto e bici: ferito grave in ospedale #a #Paura #Fidenza, #tra #scontro ??????? - qn_lanazione : Scontro auto-furgone penitenziaria: 4 feriti. Si temeva un assalto al mezzo con i detenuti #Pisa - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #21febbraio #Vicenza, in serata scontro tra un’auto e un trattore che finisce nel fossato: feriti i due conducenti. Interven… -

Gli agenti stavano trasportando tre reclusi a Firenze, finiti nel fossato. Automobilista sotto choc . Veicoli recuperati con la gru e sequestrati... interpretando la nostra debolezza come 'irreversibile', è rimasto vittima di un- illusione. ... Perché a decidere il futuro del mondo è di nuovo lotra autocrazie e democrazie.

Incidente a Bono: scontro fa auto e pullman L'Unione Sarda.it

Pavia, incidente stradale, scontro auto camion: morta una donna La Repubblica

Scontro auto-camion: ferita una donna Olbiapuntoit

Cavallino Treporti, scontro tra 2 auto: una si ribalta, l'altra fugge Nordest24.it

Scontro auto-furgone penitenziaria: 4 feriti. Si temeva un assalto al mezzo con i detenuti LA NAZIONE

Il 59enne Agostino Serlini lo scorso 30 dicembre è stato vittima di un incidente mentre era in sella al suo scooter: si era scontrato con ...Gravissimo scontro nella zona industriale di Montemurlo. È successo lunedì mattina intorno alle 10 in via dell’Agricoltura, nella zona industriale di Bagnolo. A scontrarsi sono state un’auto e una mot ...