Scontri tifosi Eintracht-Napoli | lancio di sassi e mega rissa | tanti arresti!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La giornata di ieri non è stata, purtroppo, solo una giornata di grande calcio, con ilche ha battuto l’per 0-2 ed ha messo un piede ai quarti di finale di Champions League. Una macchia per lo sport è rappresentata dagliavvenuti in città nel prepartita, già ampiamente anticipati dall’accoglienza riservata ainapoletani in Germania.FrancoforteAdesiviCome evidenziato dal noto quotidiano tedesco Bild, ci sono statidurissimi tra le due tifoserie prima del fischio di inizio. Ad iniziare le provocazioni secondo le ricostruzioni sarebbero stati ben 150di casa, con undi pietre ed altri ...