Scontri nel settore dei tifosi del Napoli | cosa è successo sugli spalti durante la partita

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se sul campo del Deutsche Bank Park si è visto un grande spettacolo calcistico targato. I partenopei hanno sconfitto l’Eintracht Francoforte con un secco 0-2 arrivato grazie alle reti di Victor osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Il risultato per la formazione guidata da Luciano Spalletti poteva essere anche più ampio, viste le grandi occasioni avute dagli azzurri. Purtroppo però in Germania non c’è stato solo spettacolo. Rissa nelospitipurtroppo è andato in scena un episodio che va in controtendenza rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco. Nelospiti riservato ai numerosidelè scattata una rissa. Sono arrivati quindi alle mani alcuni sostenitori partenopei, resta ancora da definire la motivazione di quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... micia274 : @ProteusTien @repubblica Se sei in un territorio di scontri armati, capita. Se sei in territorio di pace, i colpi d… - argolucio : @heehoonbin Non posso farle cambiare idea, né vorrei farlo. Ho dato miliardi di delusioni ai miei genitori, nel sen… - vladlittledick : @giulia_romana2 @PierluigiBattis 1) tu il trattato di Minsk neanche l’hai letto 2) da quando Zelensky è presidente… - marcopirla : @Ris__20 Alla fine la verità è che nel resto d'Europa il tifo è una cosa seria, e gli scontri succedono praticament… - orsobrunoUAPDV : ???????????? Ultima situazione militare intorno a Bakhmut il 21 febbraio 2023. Le forze Wagner hanno raggiunto la perife… -

...nei minimi dettagli per evitaretra le due fazioni. In Germania sono arrivati in massa e non tutti sono in possesso del biglietto per la partita di questa sera. E ai 2.600 che saranno...Gli, lontano dal Deutsche Bank Park, ci sono stati: qualche tifoso del Napoli ferito, un ... Olivera 6,5 : ripaga bene la fiducia di Spalletti che, pure,primo tempo lo richiama in un paio ...

Scontri nel carcere minorile di Airola, il sindacato: Fiction Mare Fuori ... Fanpage.it

Benevento, brande usate come arieti: notte di scontri nel carcere minorile La Repubblica

Airola: violenti scontri nel carcere minorile di Airola sino a notte fonda il Caudino

Scontri al liceo Michelangiolo, la procura indaga per violenza privata RaiNews

Scontri al liceo a Firenze, interrogazione di Fdi a Piantedosi Agenzia ANSA

L’auto, una Nissan Micra, guidata da una 26enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un Suv Nissan Qashqai, guidata da un 52enne. Ferite le altre tre persone coinvolte nell'i ...Antonino invita la sua compagna a controllarsi e a non rispondere alle provocazioni degli altri compagni in Casa ...