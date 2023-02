Scontri a Firenze, lettera aperta alla preside antifà: “Cara professoressa, la storia non è strabica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La storia non è strabica. Ho letto con profondo interesse la lettera della dottoressa Savino, dirigente del Liceo scientifico Da Vinci di Firenze, rivolta ai suoi studenti circa gli Scontri avvenuti in città sabato scorso. Cara prof, la storia non è strabica Non entro nelle valutazioni di quegli Scontri, sui quali sta indagando la Procura. Ma giudico questa lettera la coda di una cifra stilistica pedagogica strabica, tipica degli anni Settanta. Nella missiva la dirigente scolastica cita il fascismo (peraltro con un approccio storico veramente infantile) che sarebbe nato nelle strade, come paragone squadristico di quanto avvenuto nella sua città. La lettera andrebbe integrata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lanon è. Ho letto con profondo interesse ladella dottoressa Savino, dirigente del Liceo scientifico Da Vinci di, rivolta ai suoi studenti circa gliavvenuti in città sabato scorso.prof, lanon èNon entro nelle valutazioni di quegli, sui quali sta indagando la Procura. Ma giudico questala coda di una cifra stilistica pedagogica, tipica degli anni Settanta. Nella missiva la dirigente scolastica cita il fascismo (peraltro con un approccio storico veramente infantile) che sarebbe nato nelle strade, come paragone squadristico di quanto avvenuto nella sua città. Laandrebbe integrata ...

