Sci, ora c’è la sentenza sul pasticcio delle tute: la Fisi dovrà vestire Kappa fino alle Olimpiadi (e dire addio a EA7). Nuova grana per Roda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Abbiamo un contratto regolarmente stipulato, aspettiamo la sentenza finale”. Lo diceva a ilFattoQuotidiano.it Flavio Roda, presidente della Fisi, lo scorso 11 ottobre, al Teatro Armani. Intanto, però, sulla “vicenda delle divise” è arrivata la prima sentenza. Il Tribunale di Milano, settima sezione civile, condanna la Federazione italiana sport invernali ad “adempiere al contratto di fornitura e sponsorizzazione” concluso con BasicItalia. Tradotto: la FederSci, i suoi lavoratori e, soprattutto, gli atleti e le atlete dovranno vestire, da qui a Cortina 2026, le tute di Kappa. In più inibisce alla Fisi “l’utilizzo, nella propria attività agonistica (sia in gara sia in allenamento) e mediatica, di articoli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Abbiamo un contratto regolarmente stipulato, aspettiamo lafinale”. Lo diceva a ilFattoQuotidiano.it Flavio, presidente della, lo scorso 11 ottobre, al Teatro Armani. Intanto, però, sulla “vicendadivise” è arrivata la prima. Il Tribunale di Milano, settima sezione civile, condanna la Federazione italiana sport invernali ad “adempiere al contratto di fornitura e sponsorizzazione” concluso con BasicItalia. Tradotto: la FederSci, i suoi lavoratori e, soprattutto, gli atleti e le atlete dovranno, da qui a Cortina 2026, ledi. In più inibisce alla“l’utilizzo, nella propria attività agonistica (sia in gara sia innamento) e mediatica, di articoli di ...

