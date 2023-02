Sci freestyle | Mondiali 2023 | ancora vento a Bakuriani Ripianificate le Finali di aerials

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Proseguono le condizioni metereologiche avverse in quel di, località georgiana che ospita fino al 5 marzo i Campionatidi sci. A causa delle forti raffiche diche si stanno abbattendo in queste ore sulla pista di Mountain Kokhta ledella specialità, programmate per oggi, sono statea domani, giovedì 23 febbraio. Inizialmente nelle primissime ore del mattino di oggi, 22 febbraio, la FIS aveva annunciato il rinvio della qualifica maschile (già spostata di un giorno sempre a causa del) alle 14:00 locali, salvo però comunicare quattro ore dopo un ulteriore slittamento di ventiquattro ore Se non ci saranno ulteriori modifiche dunque le qualificazioni della categoria ...