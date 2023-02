Sci freestyle | Mondiali 2023 | ancora vento a Bakuriani Rinviate le Finali di aerials

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Proseguono le condizioni metereologiche avverse in quel di, località georgiana che ospita fino al 5 marzo i Campionatidi sci. A causa delle forti raffiche diche si stanno abbattendo in queste ore sulla pista di Mountain Kokhta ledella specialità, programmate per oggi, sono state ripianificate a domani, giovedì 23 febbraio. Inizialmente nelle primissime ore del mattino di oggi, 22 febbraio, la FIS aveva annunciato il rinvio della qualifica maschile (già spostata di un giorno sempre a causa del) alle 14:00 locali, salvo però comunicare quattro ore dopo un ulteriore slittamento di ventiquattro ore Sci: Scott sale in ...

Proseguono le condizioni metereologiche avverse in quel di Bakurani, in Georgia. Per il secondo giorno consecutivo sono state infatti posticipate le qualificazioni aerials maschili, che in linea teorica si sarebbero dovute disputare già ieri.

Proseguono le condizioni metereologiche avverse in quel di Bakuriani, località georgiana che ospita fino al 5 marzo i Campionati Mondiali 2023 di sci freestyle. A causa delle forti raffiche di vento c ...Comincia oggi la cavalcata dei Mondiali di salto con gli sci, che andranno in scena fino al prossimo 4 marzo. Dalle ore 16:30 le qualificazioni femminili dal trampolino normale di Planica, l’HS102. Si ...