Sci di fondo, Pellegrino: "La preparazione per il Mondiale è andata bene, mi sento competitivo" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo sciatore di fondo, Federico Pellegrino, ha espresso tutte le sue sensazioni prima dei Mondiali di sci di fondo 2023, in programma a Planica. Queste le sue parole, a poche ore dalla sua settima sprint Mondiale senior: "Mi approccio alla mia settima sprint Mondiale senior, dopo 12 anni da Oslo 2011. E' una bella sensazione essere alla vigilia di un Mondiale sentendosi competitivo. La preparazione è andata bene, compreso l'ultimo periodo: abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare. Oggi abbiamo fatto un po' di allenamento pre-gara e ho avuto delle buone sensazioni. La pista non è lunghissima, ma è abbastanza dura: sicuramente un fattore determinante sarà la neve visto il caldo previsto per i prossimi ..."

