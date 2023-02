Sci di fondo, il non senso di vedere ai Mondiali gare mai viste nella stagione di Coppa del Mondo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La situazione era nota da mesi, ma vale la pena di riaffrontarla per un istante, giustappunto prima dell’inizio della manifestazione. Nello sci di fondo, i Mondiali di Planica 2023 passeranno alla storia come quelli dei morti viventi. Non certo per quanto riguarda gli atleti, bensì riferendoci ai format di gara. D’altronde nello sci di fondo ben quattro medaglie saranno assegnate in competizioni ormai seppellite dalla Fis. Gli skiathlon non saranno rimpianti da nessuno, anche se dal 2025 si potrebbe passare dalla padella alla brace nel caso vengano rimpiazzati da delle mass start. Se, invece, verranno sostituiti dagli inseguimenti, allora ci troveremmo di fronte a un miglioramento. Viceversa l’addio alla 15 km contro il cronometro maschile sarà estremamente doloroso. Perché se l’abolizione dello skiathlon è una pietosa eutanasia di un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La situazione era nota da mesi, ma vale la pena di riaffrontarla per un istante, giustappunto prima dell’inizio della manifestazione. Nello sci di, idi Planica 2023 passeranno alla storia come quelli dei morti viventi. Non certo per quanto riguarda gli atleti, bensì riferendoci ai format di gara. D’altronde nello sci diben quattro medaglie saranno assegnate in competizioni ormai seppellite dalla Fis. Gli skiathlon non saranno rimpianti da nessuno, anche se dal 2025 si potrebbe passare dalla padella alla brace nel caso vengano rimpiazzati da delle mass start. Se, invece, verranno sostituiti dagli inseguimenti, allora ci troveremmo di fronte a un miglioramento. Viceversa l’addio alla 15 km contro il cronometro maschile sarà estremamente doloroso. Perché se l’abolizione dello skiathlon è una pietosa eutanasia di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : La fatica è il loro pane e da domani, ai Mondiali di Planica (Slovenia), andranno a tutta per regalarci tante soddi… - FondoItalia : Sci di Fondo - Mondiali Planica l'islandese Albert Jonsson vince la 10 km TL - AnsaValledAosta : Mondiali sci di fondo: Pellegrino, mi sento competitivo. Settima partecipazione per il valdostano nella gara iridat… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Gli azzurri si preparano per la sprint a classico del Mondiale di Planica: ecco chi ci sarà - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Mondiali Planica, la brasiliana Mourao vince e ottiene il pass per la 10 km -