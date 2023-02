Sci di fondo, Federico Pellegrino: “La pista non è lunghissima ma è abbastanza dura” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si avvicina il primo momento di Federico Pellegrino ai Mondiali di sci nordico a Planica, dove saranno dodici i titoli in palio nello sci di fondo, che domani assegnerà i primi due ori nelle sprint in tecnica classica: il capitano azzurro ha parlato alla vigilia al sito della FISI. Così Federico Pellegrino: “Mi approccio alla mia settima sprint mondiale senior, dopo 12 anni da Oslo 2011. E’ una bella sensazione essere alla vigilia di un Mondiale sentendosi competitivo. La preparazione è andata bene, compreso l’ultimo periodo: abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare“. Spazio alle ultime rifiniture: “Oggi abbiamo fatto un po’ di allenamento pre-gara e ho avuto delle buone sensazioni. La pista non è lunghissima, ma è abbastanza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si avvicina il primo momento diai Mondiali di sci nordico a Planica, dove saranno dodici i titoli in palio nello sci di, che domani assegnerà i primi due ori nelle sprint in tecnica classica: il capitano azzurro ha parlato alla vigilia al sito della FISI. Così: “Mi approccio alla mia settima sprint mondiale senior, dopo 12 anni da Oslo 2011. E’ una bella sensazione essere alla vigilia di un Mondiale sentendosi competitivo. La preparazione è andata bene, compreso l’ultimo periodo: abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare“. Spazio alle ultime rifiniture: “Oggi abbiamo fatto un po’ di allenamento pre-gara e ho avuto delle buone sensazioni. Lanon è, ma è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : La fatica è il loro pane e da domani, ai Mondiali di Planica (Slovenia), andranno a tutta per regalarci tante soddi… - FondoItalia : Sci di Fondo - Mondiali Planica l'islandese Albert Jonsson vince la 10 km TL - AnsaValledAosta : Mondiali sci di fondo: Pellegrino, mi sento competitivo. Settima partecipazione per il valdostano nella gara iridat… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Gli azzurri si preparano per la sprint a classico del Mondiale di Planica: ecco chi ci sarà - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Mondiali Planica, la brasiliana Mourao vince e ottiene il pass per la 10 km -