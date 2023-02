Sci alpino, Sofia Goggia ricomincia da Crans Montana la corsa alla quarta Coppa del Mondo di discesa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la cocente delusione dei Mondiali di Meribel, Sofia Goggia si ributta nuovamente sugli impegni della Coppa del Mondo, perchè gli obiettivi non mancano, visto che c’è una Coppa di discesa ancora da conquistare. Sarebbe la quarta Coppa di specialità della carriera e la bergamasca si presenta a Crans Montana con un vantaggio rassicurante sulle dirette rivali. Goggia, infatti, conduce la classifica con 480 punti contro i 372 della slovena Ilka Stuhec e i 278 della compagna di squadra Elena Curtoni. Mancano in totale solamente tre discese (oltre a quella di Crans Montana, ci sono quelle di Kvitfjell e delle finali a Soldeu) e Sofia potrebbe anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la cocente delusione dei Mondiali di Meribel,si ributta nuovamente sugli impegni delladel, perchè gli obiettivi non mancano, visto che c’è unadiancora da conquistare. Sarebbe ladi specialità della carriera e la bergamasca si presenta acon un vantaggio rassicurante sulle dirette rivali., infatti, conduce la classifica con 480 punti contro i 372 della slovena Ilka Stuhec e i 278 della compagna di squadra Elena Curtoni. Mancano in totale solamente tre discese (oltre a quella di, ci sono quelle di Kvitfjell e delle finali a Soldeu) epotrebbe anche ...

