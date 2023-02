Sci alpinismo | i convocati dell’Italia nei Mondiali a Boi Taull | Giulia Murada e Matteo Eydallin osservati speciali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere e dal 26 febbraio al 6 marzo, sulle nevi di Boi(Spagna), si terranno idi sci. Una rassegna iridata nella quale l’Italia vuol recitare un ruolo da protagonista, anche sulla base di quanto fatto vedere nel corso della Coppa del Mondo. Massimo circuito internazionale che vede l’azzurrain vetta alla classifica con 752 punti, reduce dal terzo posto nell’individuale al Marmotta Trophy. Quando mancano due tappe alla conclusione, ipotrebbero dare alla nostra portacolori ulteriori stimoli per primeggiare in Coppa del Mondo, pensando agli appuntamenti di Schladming (Austria) e di Tromso (Norvegia). Sul versante maschile, viene da citare la doppietta in Val Martello (Bolzano) firmata da ...