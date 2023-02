Schlein contro Bonaccini e la vecchia guardia: “Io ero in piazza con la Cgil, loro dov’erano?” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Sono contenta di aver incrociato Bersani, altri fanno iniziative con Fioroni, ognuno decide da chi farsi accompagnare”. Elly Schlein è un fiume in piena e non risparmi nessuno nella sua corsa alla segreteria dem. Schlein da sola contro tutti attacca: con la Cgil solo io Le principali differenze con Bonaccini? “Io punto a sanare le fratture con il mondo del lavoro, l’accoglienza, il terzo settore, la scuola. A partire dal contrasto alla precarietà. Nel 2015 è stata scellerata la scelta del Pd di liberalizzare i contratti a termine. Con i decreti Poletti e poi il Jobs Act. Io ero in piazza con la Cgil. Gli altri non li ho visti”. Parole dure quelle rilasciate in un’intervista al Fatto quotidiano. La sfidante del governatore emiliano, in affanno, cerca l’appoggio del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Sono contenta di aver incrociato Bersani, altri fanno iniziative con Fioroni, ognuno decide da chi farsi accompagnare”. Ellyè un fiume in piena e non risparmi nessuno nella sua corsa alla segreteria dem.da solatutti attacca: con lasolo io Le principali differenze con? “Io punto a sanare le fratture con il mondo del lavoro, l’accoglienza, il terzo settore, la scuola. A partire dal contrasto alla precarietà. Nel 2015 è stata scellerata la scelta del Pd di liberalizzare i contratti a termine. Con i decreti Poletti e poi il Jobs Act. Io ero incon la. Gli altri non li ho visti”. Parole dure quelle rilasciate in un’intervista al Fatto quotidiano. La sfidante del governatore emiliano, in affanno, cerca l’appoggio del ...

