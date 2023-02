Schianto tra due auto a Riese Pio X: due feriti, grave una donna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un pauroso incidente stradale tra due automobili è accaduto poche ore fa a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Lo scontro fatale è avvenuto poco dopo le ore 9:30 di oggi, Mercoledì 22 Febbraio 2023, lungo il tratto della strada provinciale SP667 che prende il nome di via John Fitzgerald Kennedy in prossimità della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un pauroso incidente stradale tra duemobili è accaduto poche ore fa aPio X, in provincia di Treviso. Lo scontro fatale è avvenuto poco dopo le ore 9:30 di oggi, Mercoledì 22 Febbraio 2023, lungo il tratto della strada provinciale SP667 che prende il nome di via John Fitzgerald Kennedy in prossimità della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Due giovani coinvolti in un incidente intorno alle 13 di mercoledì 22 febbraio all’altezza dell’incrocio tra via Ca… - oggitreviso : Schianto tra due auto a Riese: due feriti, grave una donna - Lacasespoglia : @alesallusti Allo schianto ci porterete voi. La cosa più dolorosa sarà, come sempre, la #vergogna. Perché con voi f… - Painroses : ma fatemi capire, il requisito principale per diventare ginecologa è essere una totale stronza? perché se è così no… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari, schianto tra 3 auto in viale Poetto: un uomo finisce all'ospedale - Leggi tutto -->… -