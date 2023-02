Scherma, il fioretto ricomincia subito da Il Cairo. Appuntamento con gli spadisti ad Heidenheim (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà un fine settimana lunghissimo quello della Coppa del Mondo di Scherma 2023. Questa volta il programma sarà spalmato su ben quattro giorni, visto che già domani ci saranno le prime fase di qualificazione. Il fioretto si dà Appuntamento in Egitto a Il Cairo sia con gli uomini sia con le donne, mentre in Germania ad Heidenheim andranno in scena gli spadisti. Dopo il Grand Prix di Torino l’Italia si presenta ancora più ambiziosa a Il Cairo. Nell’evento casalingo è mancata davvero solo la vittoria, visto che sono ben arrivati quattro podi, ben divisi nelle gare maschili e femminili. In Egitto avranno sicuramente voglia di riscatto Alice Volpi e Tommaso Marini, entrambi usciti troppo presto a Torino. Cercheranno conferme, invece, soprattutto Filippo Macchi ed Erica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà un fine settimana lunghissimo quello della Coppa del Mondo di2023. Questa volta il programma sarà spalmato su ben quattro giorni, visto che già domani ci saranno le prime fase di qualificazione. Ilsi dàin Egitto a Ilsia con gli uomini sia con le donne, mentre in Germania adandranno in scena gli. Dopo il Grand Prix di Torino l’Italia si presenta ancora più ambiziosa a Il. Nell’evento casalingo è mancata davvero solo la vittoria, visto che sono ben arrivati quattro podi, ben divisi nelle gare maschili e femminili. In Egitto avranno sicuramente voglia di riscatto Alice Volpi e Tommaso Marini, entrambi usciti troppo presto a Torino. Cercheranno conferme, invece, soprattutto Filippo Macchi ed Erica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federscherma : #Tallinn Altre 2 medaglie azzurre in arrivo dagli Europei Cadetti con Pinna e Collini nel fioretto femminile ??????… - GiuseppeGarra : RT @Federscherma: #Tallinn Altre 2 medaglie azzurre in arrivo dagli Europei Cadetti con Pinna e Collini nel fioretto femminile ?????? #scherm… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: ?? Sarà un ricco weekend di Coppa del Mondo di scherma: il fioretto maschile e femminile è di scena a Il Cairo (Egitto), mentr… - carloarbini51 : RT @Federscherma: #Tallinn Altre 2 medaglie azzurre in arrivo dagli Europei Cadetti con Pinna e Collini nel fioretto femminile ?????? #scherm… - Duck170 : RT @Federscherma: #Tallinn Altre 2 medaglie azzurre in arrivo dagli Europei Cadetti con Pinna e Collini nel fioretto femminile ?????? #scherm… -