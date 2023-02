Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: medaglia di bronzo per Mattia De Cristofaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la trionfale giornata d’esordio, l’Italia conquista oggi solo una medaglia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallin. A salire sul podio è stato Mattia De Cristofaro, che ha vinto il bronzo nella prova individuale di fioretto maschile nella categoria Under 17 (Cadetti). Uno splendido cammino quello del fiorettista del BresciaScherma, seguito da Andrea Cassarà, che si è fermato solamente in semifinale per mano dell’israeliano Eitan Lemberger con il punteggio di 15-8. La medaglia d’oro è poi andata all’ungherese Mattia Rubin, che ha battuto Lemberger per 15-12. Lemberger è stato giustiziere degli azzurri, visto che nei quarti di finale ha battuto Fernando Scalora con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la trionfale giornata d’esordio, l’Italia conquista oggi solo unaagliin corso di svolgimento a Tallin. A salire sul podio è statoDe, che ha vinto ilnella prova individuale di fioretto maschile nella categoria Under 17 (). Uno splendido cammino quello del fiorettista del Brescia, seguito da Andrea Cassarà, che si è fermato solamente in semifinale per mano dell’israeliano Eitan Lemberger con il punteggio di 15-8. Lad’oro è poi andata all’unghereseRubin, che ha battuto Lemberger per 15-12. Lemberger è stato giustiziere degli azzurri, visto che nei quarti di finale ha battuto Fernando Scalora con il ...

