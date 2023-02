Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: l’Italia comincia con due ori e un argento nella categoria Under 17 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Strepitoso avvio per l’Italia nei Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallin. Una prima giornata dedicata alla categoria Under 17 e che ha regalato all’Italia due ori ed un argento. Il primo titolo continentale è arrivato dalla spada maschile con Leonardo Contini, che ha sconfitto in finale per 15-12 il polacco Szymon Wojciechowski. Bronzo per l’israeliano Alon Sarid e per l’ungherese Domonkos Pelle, numero uno del ranking, che Contini ha battuto in semifinale sempre per 15-12. Fuori agli ottavi Ettore Leporati, mentre ai sedicesimi si sono fermati Dario Benetti e Cristiano Sena. Il secondo oro è arrivato dal fioretto femminile ed è stato un dominio azzurro con le nostre Under 17. Vittoria Pinna si è presa il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Strepitoso avvio pernei Campionatiin corso di svolgimento a Tallin. Una prima giornata dedicata alla17 e che ha regalato aldue ori ed un. Il primo titolo continentale è arrivato dalla spada maschile con Leonardo Contini, che ha sconfitto in finale per 15-12 il polacco Szymon Wojciechowski. Bronzo per l’israeliano Alon Sarid e per l’ungherese Domonkos Pelle, numero uno del ranking, che Contini ha battuto in semifinale sempre per 15-12. Fuori agli ottavi Ettore Leporati, mentre ai sedicesimi si sono fermati Dario Benetti e Cristiano Sena. Il secondo oro è arrivato dal fioretto femminile ed è stato un dominio azzurro con le nostre17. Vittoria Pinna si è presa il ...

