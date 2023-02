Scherma, Adosini vince con un errore arbitrale e decide di tornare in pedana: in Francia standing ovation per l’azzurra (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Beauvais, nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, Mariaclotilde Adosini, classe 2005 della Polisportiva Scherma Bergamo, è stata protagonista di un episodio di fair play. Per entrare tra le migliori 32 incrocia Juliette Baudinot, portacolori della Francia. È un assalto equilibrato, combattuto, tirato punto a punto che l’azzurra vince 15-14. Successivamente ci si accorge che l’arbitro, sul punteggio di 13-12 per la transalpina, aveva assegnato due stoccate a Adosini. L’atleta francese ha fatto notare l’errore ma da regolamento la sconfitta era stata ormai registrata. l’azzurra ha deciso allora di tornare in pedana per rigiocare l’incontro: “La notizia mi ha colto di sorpresa, impreparata. E per un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Beauvais, nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, Mariaclotilde, classe 2005 della PolisportivaBergamo, è stata protagonista di un episodio di fair play. Per entrare tra le migliori 32 incrocia Juliette Baudinot, portacolori della. È un assalto equilibrato, combattuto, tirato punto a punto che15-14. Successivamente ci si accorge che l’arbitro, sul punteggio di 13-12 per la transalpina, aveva assegnato due stoccate a. L’atleta francese ha fatto notare l’ma da regolamento la sconfitta era stata ormai registrata.ha deciso allora diinper rigiocare l’incontro: “La notizia mi ha colto di sorpresa, impreparata. E per un ...

