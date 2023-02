(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Lionel, ct campione del Mondo con l’Argentina, sulla sua esperienza in Italia. I dettagli Lionel, dopo essere stato ospite a Coverciano nella cerimonia per la Panchina d’Oro, ha ringraziato l’Italia per i suoi successi con l’Argentina. PAROLE – «E’ vero, sono partito da qui nel miodi. E vi ringrazio di averlo ricordato a tutti. La scuola italiana è la numero uno al mondo per l’insegnamento tattico. Io poi ho avuto la fortuna di fare altre esperienze e di maturare la mia visione di gioco. Senza dimenticare mai il ruolo rappresentato dalle emozioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

però lo ha ritenuto per oltre un anno un giocatore ... In, dopo essere giunto dalla Bundesliga per una cifra poco ... L'unica cosa che rimane da fare è puntare'attaccante per la ...La Nazionale dici è riuscita grazie soprattutto alle ... Il tecnico bianconero, però, ha potuto contare'ex Psg davvero ... non ha permesso di vedere sempre il miglior Di Maria in. ...

Scaloni sull'Italia: «Grazie per il mio percorso di allenatore» Calcio News 24

Franco Vazquez: il quasi eroe dei due mondi che giocò con Italia e ... Goal Italia

Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic assieme a Roma – FOTO LazioPress.it

Spalletti: "Grandi, ma ora manteniamo la 'cazzimma'. I quarti Sempre il 50%..." La Gazzetta dello Sport