Scaffali vuoti nel Regno Unito, scarseggiano frutta e verdura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Immagini di Scaffali semivuoti nel reparto di frutta e verdura di alcuni supermercati di Londra. Diverse catene della grande distribuzione nel Regno Unito hanno introdotto limiti agli acquisti da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Immagini diseminel reparto didi alcuni supermercati di Londra. Diverse catene della grande distribuzione nelhanno introdotto limiti agli acquisti da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdur… - FabrizioCossu : RT @repubblica: La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdura https:… - PaolaLe19708265 : RT @repubblica: La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdura https:… - askanews_ita : Scaffali vuoti in #Gb, scarseggiano frutta e verdura - 58_luigina : RT @SkyTG24: Uk, scaffali vuoti nei supermercati. Ma per una volta non è colpa della Brexit -