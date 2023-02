Sbriciolata col ripieno che non ti aspetti! Provala

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La ricetta che ti proponiamo oggi fa della rapidità e della semplicità i suoi grandi punti di forza. Si tratta di un dolce dal sapore delizioso e dal carattere molto fresco e primaverile. Provalo! Gli ingredienti Avremo bisogno di: quattro uova; 10 grammi di zucchero vanigliato; 60 grammi di zucchero; 60 grammi di burro fuso; 10 grammi di lievito in polvere più 200 grammi di farina; e poi: tre banane; 60 grammi di zucchero; 80 grammi di burro; 80 grammi di noci. La preparazione Prendiamo una boule abbastanza grande e ci rompiamo quattro uova, quindi aggiungiamo 10 grammi di zucchero vanigliato, 60 grammi di zucchero semolato e 60 grammi di burro fuso, dopodiché amalgamiamo con una frusta a mano. Adesso setacciamo 200 grammi di farina e 10 grammi di lievito in polvere e li aggiungiamo alla pastella di cui sopra, mescolando dapprima con la frusta, poi amalgamando con un cucchiaio e ...

