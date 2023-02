Sarri: «La Lazio non può vincere la Conference. Pensiamo prima a passare il turno» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si presenta in conferenza stampa il giorno prima della partita di ritorno di Conference League contro il Cluj. Di seguito il resoconto di TuttoMercatoWeb: La Lazio può vincere la Conference? «In questo momento no. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi per noi, ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier. C’è anche il Villarreal. Pensiamo a passare il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Maurizio, allenatore della, si presenta in conferenza stampa il giornodella partita di ritorno diLeague contro il Cluj. Di seguito il resoconto di TuttoMercatoWeb: Lapuòla? «In questo momento no. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi per noi, ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. Inci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier. C’è anche il Villarreal.il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziopress : CONFERENZA SARRI – “Se qualcuno vuole essere schierato più spesso deve dimostrarmi di più. Arbitri? Non guardo mai… - sportface2016 : #ClujLazio, #Sarri: 'Vincere la Conference? Non con tutte queste assenze' - LeBombeDiVlad : ???? #Lazio, #Sarri presenta la gara di ritorno di #ConferenceLeague contro il #Cluj ?? Le parole del tecnico biancoc… - napolista : Sarri: «La Lazio non può vincere la Conference. Pensiamo prima a passare il turno» In conferenza: «Siamo etichetta… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sarri: '#Milinkovic e #Zaccagni out, le loro condizioni! Quando tornano #Pedro e Romagnoli' ? -