Sardegna, il presidente Solinas e la strana storia della laurea in Albania in cambio di una nomina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C'è anche una strana storia che riguarda una laurea nell'indagine per corruzione e riciclaggio che coinvolge il governatore della Sardegna Christian Solinas. E ancora una volta ci va di mezzo l'Albania. La procura di Cagliari lavora su due filoni d'inchiesta: al centro l'acquisto di una casa e alcune nomine. Oltre al governatore nel registro degli indagati sono iscritti i nomi del suo consulente Christian Stevelli, dirigente del Partito Sardo d'Azione, dell'imprenditore Roberto Zedda e di Roberto Raimondi, direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo Eni Cbc Bacino del Mediterraneo. E se il titolo di studio a Tirana ricorda altre vicende politiche che risalgono a decenni fa, quella dell'immobile somiglia a tante altre vicende ...

