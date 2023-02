Sardegna | i dirigenti regionali indagati con Solinas erano massoni | il Gran Maestro Bisi li sospende a tempo indeterminato dal Goi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Sospesi ada ogni attivitàca“. L’inchiesta per corruzione e riciclaggio che coinvolge il governatore dellaChristiansi arricchisce di una circostanza nuova: due dei co, il suo consulente Christian Stevelli e il dirigente regionale Roberto Raimondi, sonoaffiliati alde oriente d’Italia (GoI), la più antica e numerosa obbedienza del Paese. O meglio lo, perché a causa dell’indagine il capo dell’istituzione Stefanoli ha sospesi entrambi, citando l’articolo 15 della Costituzione dell’Ordine, secondo cui “il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell’autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente ...