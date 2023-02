Sarah Michelle Gellar ricomincia da Wolf Pack: “Ma se Buffy tornerà sarà senza di me” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Intervista all'attrice tra i protagonisti della nuova serie soprannaturale di Paramount+, che affronta con una rinnovata maturità Leggi su wired (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Intervista all'attrice tra i protagonisti della nuova serie soprannaturale di Paramount+, che affronta con una rinnovata maturità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoldOscar : Sarah Michelle ci da il pane quotidiano - lovelyanimehd : 'Wolf Pack': Sarah Michelle Gellar rivela cos’ha in comune la sua nuova serie con 'Buffy' - News Mtv Italia - POPCORNTVit : Wolf Pack, tutto sulla nuova serie teen horror con Sarah Michelle Gellar - smgfandotcom : RT @direpuntoit: La storica protagonista di #buffythevampireslayer, Sarah Michelle Gellar, in #wolfpackseries diventa un'investigatrice all… - PurpleOrlok : @h0ecate Sarah Michelle Geller chi come te? -