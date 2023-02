Santacroce: Kim fenomenale, tra i migliori centrali al mondo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex difensore azzurro esalta le doti di Kim Min-Jae In pochi mesi Kim Min-Jae si è impadronito della difesa azzurra. Il suo incredibile rendimaneto ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex difensore azzurro esalta le doti di Kim Min-Jae In pochi mesi Kim Min-Jae si è impadronito della difesa azzurra. Il suo incredibile rendimaneto ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Santacroce: 'Il Napoli è fantastico, può competere con tutte anche in Champions, Kim diventerà uno dei migliori… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Santacroce: 'Il Napoli è fantastico, può competere con tutte anche in Champions, Kim diventerà uno dei migliori… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Santacroce: 'Il Napoli è fantastico, può competere con tutte anche in Champions, Kim diventerà uno dei migliori… - napolimagazine : L'EX - Santacroce: 'Il Napoli è fantastico, può competere con tutte anche in Champions, Kim diventerà uno dei migli… - apetrazzuolo : L'EX - Santacroce: 'Il Napoli è fantastico, può competere con tutte anche in Champions, Kim diventerà uno dei migli… -