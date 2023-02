Santa Marinella, firmato il contratto per l’Ospedale di prossimità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Santa Marinella – “firmato ufficialmente il contratto con la Asl Roma 4 per il comodato d’uso degli immobili di via Aurelia 455 e di via della Libertà per la realizzazione del primo Ospedale di prossimità e Casa di Comunità a Santa Marinella – hanno riferito il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alle politiche sociali e sanità Pierluigi D’Emilio e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Gino Vinaccia che hanno ricevuto la visita della Direttrice Generale della Asl Roma 4 Dott.ssa Cristina Matranga presso la sede di via Cicerone 25. “Una grande conquista per Santa Marinella e per tutti i cittadini che finalmente potranno beneficiare di servizi socio-sanitari essenziali e specifici nel cuore della propria città – ha affermato il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023)– “ufficialmente ilcon la Asl Roma 4 per il comodato d’uso degli immobili di via Aurelia 455 e di via della Libertà per la realizzazione del primo Ospedale die Casa di Comunità a– hanno riferito il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alle politiche sociali e sanità Pierluigi D’Emilio e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Gino Vinaccia che hanno ricevuto la visita della Direttrice Generale della Asl Roma 4 Dott.ssa Cristina Matranga presso la sede di via Cicerone 25. “Una grande conquista pere per tutti i cittadini che finalmente potranno beneficiare di servizi socio-sanitari essenziali e specifici nel cuore della propria città – ha affermato il ...

