Sanremo, è già tempo di anticipazioni: le parole di Amadeus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il conduttore questa volta ha usato l’ironia Nella giornata di ieri, 21 febbraio, a Viva Rai2, Amadeus aveva promesso anticipazioni sull’edizione 2024 del Festival di Sanremo. A condurlo, per il quarto anno di seguito sarà infatti ancora lui. Amadeus, oggi, come promesso ha fatto un annuncio utilizzando però ironia. “Il festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del festival di Sanremo 2024?, ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival. Il video è stato trasmesso durante ‘Viva Rai2’ e registrato nei camerini dei ‘Soliti Ignoti’. Dopo il filmato Fiorello e Fabrizio Biggio hanno videochiamato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il conduttore questa volta ha usato l’ironia Nella giornata di ieri, 21 febbraio, a Viva Rai2,aveva promessosull’edizione 2024 del Festival di. A condurlo, per il quarto anno di seguito sarà infatti ancora lui., oggi, come promesso ha fatto un annuncio utilizzando però ironia. “Il festival disi farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del festival di2024?, ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival. Il video è stato trasmesso durante ‘Viva Rai2’ e registrato nei camerini dei ‘Soliti Ignoti’. Dopo il filmato Fiorello e Fabrizio Biggio hanno videochiamato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Comunque sempre la stessa storia, credono di mobilitare la gente con FEDEZ e il circo di Sanremo, Benigni incluso,… - rockmoda : Ciao romantici, oggi compio 45 anni… e sarà il mio primo compleanno in quarantena! ?? Volevo ringraziarvi per tutto… - IlContiAndrea : Al netto delle polemiche già note, Madame ha portato un brano con una storia fortissima e soprattutto un brano che… - 361_magazine : L'ironia di #Amadeus a #VivaRai2 su #Sanremo2024 - cri_mm : RT @RadioItalia: Sanremo 2023, i quattro brani in gara che sono già Disco d’Oro! -