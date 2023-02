Sanremo 2024, l'incredibile annuncio di Amadeus e tutte le novità su Fiorello (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Era attesa da tutti e alla fine è arrivata: l'anticipazione di Amadeus sul prossimo Festival di Sanremo . Peccato che non era come i fan si aspettavano. " Il Festival di Sanremo si farà e vi posso ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Era attesa da tutti e alla fine è arrivata: l'anticipazione disul prossimo Festival di. Peccato che non era come i fan si aspettavano. " Il Festival disi farà e vi posso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Amadeus ha annunciato a Viva Rai 2 che domani farà il primo spoiler su Sanremo 2024 - infoitcultura : È tempo di parlare di Sanremo 2024: Amadeus e gli spoiler sulla prossima edizione - sanremo_2024 : Oggi è Mercoledì delle: - martinaaaprivvv : RT @ansia_totale: Sanremo 2023: è finito da 10 giorni. Amadeus: domani andrà a scegliere gli abiti per Sanremo 2024. - RebeccaShanti : questo concetto per me arte (AMADEUS SE MI SENTI: SANREMO 2024) -