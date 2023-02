San Siro è uno spettacolo: tutto esaurito, vip, cori per Mou ed entusiasmo alle stelle (Di mercoledì 22 febbraio 2023) spettacolo a San Siro. Anche prima del fischio d'inizio. Era chiaro fin dalla vigilia che l'atmosfera al Meazza sarebbe stata suggestiva e così è stato. La squadra è stata accolta in campo dal boato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023)a San. Anche prima del fischio d'inizio. Era chiaro fin dalla vigilia che l'atmosfera al Meazza sarebbe stata suggestiva e così è stato. La squadra è stata accolta in campo dal boato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - SimoneTogna : Coda all’#inter store. Stasera San Siro sold out. Voglia di #ChampionsLeague per i sostenitori nerazzurri che credo… - marifcinter : #Conte: 'Ritorno a San Siro? Sono bellissime sensazioni, torno a casa. L'Italia è casa mia. Poi torno a San Siro do… - asllanismo14 : il campo di san siro è una vergogna - salvoingra : ma come puoi giocare una competizione così importante in un campo del genere? ormai il terreno di San Siro sembra q… -