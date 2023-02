Samu Segreto gay al cinema, il trailer del film (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Samu Segreto, oltre ad essere un ballerino (recentemente lo abbiamo visto al concerto di Achille Lauro) è anche un attore e lo scorso 2021, prima di entrare nella scuola di Amici, ha recitato nel film Stranizza D’Amuri diretto da Giuseppe Fiorello. Il film racconta il delitto di Giarre, un caso di cronaca nera che sconvolse l’Italia negli anni ’80. Io stesso ve ne ho parlato in questo articolo raccontandovi la vita di Giorgio Giammona e Antonio Galatola, i due ragazzi siciliani di 15 e 25 anni che si amavano e che hanno deciso (o sono stati costretti?) a morire a causa proprio dell’omofobia. Delitto di Giarre, lo scandalo che fece nascere ArciGay * https://t.co/NRItuXZuHe #PrideMonth https://t.co/Bt8exmlu7s — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 9, 2022 Uccisi con un colpo di pistola alla testa, i due corpi sono stati trovati ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023), oltre ad essere un ballerino (recentemente lo abbiamo visto al concerto di Achille Lauro) è anche un attore e lo scorso 2021, prima di entrare nella scuola di Amici, ha recitato nelStranizza D’Amuri diretto da Giuseppe Fiorello. Ilracconta il delitto di Giarre, un caso di cronaca nera che sconvolse l’Italia negli anni ’80. Io stesso ve ne ho parlato in questo articolo raccontandovi la vita di Giorgio Giammona e Antonio Galatola, i due ragazzi siciliani di 15 e 25 anni che si amavano e che hanno deciso (o sono stati costretti?) a morire a causa proprio dell’omofobia. Delitto di Giarre, lo scandalo che fece nascere ArciGay * https://t.co/NRItuXZuHe #PrideMonth https://t.co/Bt8exmlu7s — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 9, 2022 Uccisi con un colpo di pistola alla testa, i due corpi sono stati trovati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Samu Segreto gay al cinema, il trailer del film - nonsimolla_sara : Fermi un attimo in che senso sta per uscire un film che vede tra i protagonisti samu segreto - jesus_ismylife_ : Samu segreto protagonista di un film lgbt che uscirà al cinema tra un mese tutto mi sarei aspettata ma non questo,… - pezzoditetris : ma da dove esce questa cosa di samu segreto attore - sistahclaire : SAMU SEGRETO AL CINEMA MA IO IMPAZZISCO SCUSATE -