Samsung rinnova la collaborazione con Toiletpaper | collettivo artistico

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’estro e la creatività delle grafiche divestono la nuova serie di cover per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra MILANO –Electronics Italialacon, ilfondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari nel 2010, dando vita a una nuova gamma di cover ideate per i nuovi smartphone flagship della serieGalaxy S23. Dopo la prima serie realizzata per gli smartphone Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, che hanno reso gli innovativi dispositivi foldable più speciali e iconici che mai, anche la nuova serie Galaxy S sarà personalizzabile grazie alla forza delle immagini potenti e sfacciate dello studio creativo. Quattro le grafiche ...