Samsung Galaxy A34 e A54: presunti render stampa dei medio-gamma (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Verso la fine del prossimo mese di marzo 2023, Samsung lancerà i suoi nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A. I Samsung Galaxy A34 e A54 sono già stati visti più volte in Rete, quindi si conoscono già i dati tecnici, ma adesso grazie Roland Quandt sono giunti ulteriori render stampa (presunti, sia chiaro) relativi al design e alle possibili colorazioni. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta. La serie Galaxy A di Samsung dovrebbe di nuovo vendere milioni di unità per quanto riguarda gli smartphone di fascia media. Quest'anno, il colosso di Seul vuole adattare notevolmente i suoi prossimo dispositivi al design della serie S più costosa, quindi viene utilizzato un design molto più semplice.

