(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Allenamento dellaa Bogliasco in vista del prossimo impegno in campionato contro la Lazio di lunedì sera Allenamento mattutino per lache a Bogliasco si prepara ad affrontare la trasferta di Roma, dove lunedì sfiderà la Lazio all’Olimpico (ore 20.45). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche, alternate a lavori aerobici e partitella. Programmaper Filip, Koray, Jeisone Abdelhamid. Assenti Andrea Conti e Ignacio Pussetto, impegnati nei rispettivi iter di recupero. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Sampdoria, lavoro differenziato per Gunter, Djuricic, Murillo e Sabiri - sampdoria : ??????? | TRAINING Blucerchiate al lavoro a #Bogliasco: domenica c'è #SampRoma. #SampdoriaWomen ????????? - ly_saha : RT @RiccardoMeloni4: È appena uscito su @calciomercatoit un lavoro di cui sono molto orgoglioso: Uno speciale sulla Genova di #GianlucaVi… - Tutfantacalcio : ??#SAMPDORIA, conferenza stampa: ?? -

Lasi è rimessa in moto a Bogliasco in vista della sfida con la Lazio, in programma lunedì ... quindiaerobico, alternato a partite in spazi ridotti. Differenziato per Koray Günter; ...Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per laWomen che in mattinata ha iniziato a preparare il prossimo impegno con la capolista Roma, ...differenziato invece per Rachel Cuschieri, ...

Sampdoria, lavoro differenziato per Gunter, Djuricic, Murillo e Sabiri Calcio News 24

Palestra, aerobica e partitelle alla ripresa, mercoledì mattutino - U.C Sampdoria.it

Sampdoria, differenziato per Gunter, Murillo, Djuricic e Sabiri Sampdoria News

Sampdoria, lavoro personalizzato per Gunter, ancora out Conti e Pussetto TUTTO mercato WEB

Sampdoria, lavoro personalizzato per Gunter: il report dell'allenamento Fantacalcio ®

Fontanarosa 6 Lascia il lavoro sporco a Stante, si limita a guidare il reparto con autorità e sicurezza. Si fa però anticipare da Montevago in occasione del gol delal Sampdoria.Sampdoria, Stankovic dirige l'allenamento del mercoledì con tre uomini in meno: Djuricic, Murillo e Sabiri si aggiungono a Günter. Le ultime ...