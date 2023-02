Salvini “Lavoriamo alla revisione del Codice della strada”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando sul fronte dell'educazione con il ministro dell'Istruzione per portare l'educazionele sul banco degli studenti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, nel Question timeCamera. “Stiamo investendo – ha poi aggiunto – 4 milioni di euro per campagne di sensibilizzazione, ead unadel, con un ddl delega, che preveda non solo sanzioni penali ma anche accessorie, con nuove regole per monopattini e biciclette”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).