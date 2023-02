Salute minori Roma, Ieva, (M5S): “Sono in arrivo 12 nuovi neuropsichiatri al T.S.M.R.E.E. ASL ROMA 3” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La battaglia per la tutela della Salute dei bambini con disabilità avviata dal ‘Comitato promotore a sostegno del Servizio di neuropsichiatria infantile della ASL ROMA’ è stata fortemente sostenuta dal M5S del Municipio X, insieme ai gruppi consiliari M5S dei municipi XI e XII, Comune di Fiumicino, Assemblea Capitolina e dalla Regione Lazio e sta portando i suoi risultati. Combattiamo per proteggere i bambini con disabilità fino ad ora senza cure, assistenza e presa in carico dalla Asl ROMA 3. Carenza di personale dedicato e specialistico e l’insufficiente servizio relativo, hanno causato disagi annosi e fortissimi alle famiglie, spingendole a ricorrere a cure mediche private di cui, considerata l’onerosità, possano gravarsi. La nostra mozione è stata approvata in tutti i municipi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La battaglia per la tutela delladei bambini con disabilità avviata dal ‘Comitato promotore a sostegno del Servizio dia infantile della ASL’ è stata fortemente sostenuta dal M5S del Municipio X, insieme ai gruppi consiliari M5S dei municipi XI e XII, Comune di Fiumicino, Assemblea Capitolina e dalla Regione Lazio e sta portando i suoi risultati. Combattiamo per proteggere i bambini con disabilità fino ad ora senza cure, assistenza e presa in carico dalla Asl3. Carenza di personale dedicato e specialistico e l’insufficiente servizio relativo, hanno causato disagi annosi e fortissimi alle famiglie, spingendole a ricorrere a cure mediche private di cui, considerata l’onerosità, possano gravarsi. La nostra mozione è stata approvata in tutti i municipi di ...

