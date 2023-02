Salto con gli sci, Planica 2023: Stroem ottiene il miglior punteggio in qualificazione, bene le Malsiner (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La norvegese Anna Odine Stroem ha ottenuto il miglior punteggio nel corso delle qualificazioni della gara di Salto con gli sci femminile dal trampolino HS102 a Planica, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. La scandinava ha ottenuto un punteggio totale pari a 123.2, precedendo la tedesca Katharina Althaus, 123.0, e la giapponese Yuki Ito, 122.3. bene anche le azzurre Lara e Jessica Malsiner, entrambe qualificate per la finale. La prima citata si è posizionata 14esima con 109.0 punti totalizzati, mentre la seconda 30esima con 95.0 punti raccolti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La norvegese Anna Odineha ottenuto ilnel corso delle qualificazioni della gara dicon gli sci femminile dal trampolino HS102 a, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. La scandinava ha ottenuto untotale pari a 123.2, precedendo la tedesca Katharina Althaus, 123.0, e la giapponese Yuki Ito, 122.3.anche le azzurre Lara e Jessica, entrambe qualificate per la finale. La prima citata si è posizionata 14esima con 109.0 punti totalizzati, mentre la seconda 30esima con 95.0 punti raccolti. SportFace.

