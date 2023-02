Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. C’è una nuova pagina di storia da scrivere per tanti uomini. Ecco da chi e perchè (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Mondiali sci di nordico di Planica sono ormai prossimi all’apertura. Il Salto con gli sci maschile sarà l’ultima disciplina ad assegnare il proprio titolo inaugurale. Difatti il fondo conferirà i primi ori mercoledì, il Salto femminile lo farà giovedì e sabato la combinata nordica avrà già eletto due campioni prima dell’inizio della gara in cui i saltatori si sfideranno per le medaglie. Meglio, perché ci sono tante situazioni da sviscerare sulla materia. Alla luce di quanto visto nell’inverno corrente, quasi tutti gli uomini più in vista possono realizzare qualcosa di eclatante o per sé stessi o per il pregresso della disciplina. Non ce ne voglia Dawid Kubacki, ma lui è l’unico dei big a non rappresentare un reale motivo di interesse sul piano storico. Gli altri, invece, si giocano qualcosa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Isci di nordico disono ormai prossimi all’apertura. Ilcon gli sci maschile sarà l’ultima disciplina ad assegnare il proprio titolo inaugurale. Difatti il fondo conferirà i primi ori mercoledì, ilfemminile lo farà giovedì e sabato la combinata nordica avrà già eletto due campioni prima dell’inizio della gara in cui i saltatori si sfideranno per le medaglie. Meglio, perché ci sono tante situazioni da sviscerare sulla materia. Alla luce di quanto visto nell’inverno corrente, quasi tutti glipiù in vista possono realizzare qualcosa di eclatante o per sé stessi o per il pregresso della disciplina. Non ce ne voglia Dawid Kubacki, ma lui è l’unico dei big a non rappresentare un reale motivo di interesse sul piano storico. Gli altri, invece, si giocano qualcosa di ...

