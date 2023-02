Salto con gli sci, Mondiali 2023: Anna Odine Stroem vince la qualificazione, passano le due Malsiner (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La prima qualificazione dei Mondiali di Salto con gli sci a Planica, quella della gara dal trampolino normale (HS102) femminile, è appAnnaggio di Anna Odine Stroem. La norvegese, tra le più quotate alla vigilia, porta a casa la competizione oggi disputata da 57 saltatrici con il punteggio di 123.2 derivante da un Salto lungo 99 metri e dall’atterraggio significativamente buono. Su un livello praticamente identico è Katharina Althaus: la tedesca, seconda di Coppa del Mondo, resta dietro di due decimi saltando mezzo metro in meno in una giornata nella quale il vento incide in maniera minima. Terza, con quota minore (94.5), ma sfruttando la compensazione, la giapponese Yuki Ito a quota 122.3. Non sono comunque lontane la canadese Alexandria Loutitt, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La primadeidicon gli sci a Planica, quella della gara dal trampolino normale (HS102) femminile, è appggio di. La norvegese, tra le più quotate alla vigilia, porta a casa la competizione oggi disputata da 57 saltatrici con il punteggio di 123.2 derivante da unlungo 99 metri e dall’atterraggio significativamente buono. Su un livello praticamente identico è Katharina Althaus: la tedesca, seconda di Coppa del Mondo, resta dietro di due decimi saltando mezzo metro in meno in una giornata nella quale il vento incide in maniera minima. Terza, con quota minore (94.5), ma sfruttando la compensazione, la giapponese Yuki Ito a quota 122.3. Non sono comunque lontane la canadese Alexandria Loutitt, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Salto con gli sci: Anna Odine Stroem capeggia la prima qualificazione iridata a Planica, bene Lara Malsiner - sportface2016 : Salto con gli sci, Planica 2023: #Stroem ottiene il miglior punteggio in qualificazione, bene le #Malsiner - GPDP_IT : C'è bisogno di un grande salto culturale nell’approccio alla protezione dati. Come #GarantePrivacy cerchiamo di far… - judaelaw : @bennyxx9 di solito hbo non delude perciò dai speriamo faccia il salto con le prossime puntate???? - ElleDeWin : Tra l'altro trovo significativo che Jim non sia la causa di tutto, ma solo la spintarella finale per dare la forza… -