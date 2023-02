Salto con gli sci, i Mondiali di Planica al via nel decennale dell’oro iridato della “Farfalla di cristallo” Sarah Hendrickson (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella giornata odierna a Planica, Slovenia, inizia l’edizione 2023 dei Mondiali di sci nordico. Le prime medaglie saranno conferite domani, ma oggi si comincia a saltare anche sul trampolino. Difatti è prevista la qualificazione della gara individuale femminile su Normal Hill. Proprio il 22 febbraio, esattamente 10 anni fa, tale competizione incoronava Sarah Hendrickson quale Campionessa del Mondo 2013. È passato un decennio da quel pomeriggio in cui l’allora teenager statunitense si fregiò dell’oro iridato sul trampolino di Predazzo, che per lei era in un certo senso diventato di casa. D’altronde si gareggiava nella località d’origine di Paolo Bernardi, ai tempi head coach della squadra Stars&Stripes, che molte sessioni d’allenamento aveva svolto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella giornata odierna a, Slovenia, inizia l’edizione 2023 deidi sci nordico. Le prime medaglie saranno conferite domani, ma oggi si comincia a saltare anche sul trampolino. Difatti è prevista la qualificazionegara individuale femminile su Normal Hill. Proprio il 22 febbraio, esattamente 10 anni fa, tale competizione incoronavaquale Campionessa del Mondo 2013. È passato un decennio da quel pomeriggio in cui l’allora teenager statunitense si fregiòsul trampolino di Predazzo, che per lei era in un certo senso diventato di casa. D’altronde si gareggiava nella località d’origine di Paolo Bernardi, ai tempi head coachsquadra Stars&Stripes, che molte sessioni d’allenamento aveva svolto ...

